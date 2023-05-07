Павел Сосулин вышел во второй раунд чемпионата мира по боксу в Ташкенте

Завершился поединок первого раунда мужского чемпионата мира по боксу, проходящего в Ташкенте (Узбекистан), в весовой категории до 75 кг. Россиянин Павел Сосулин встретился с индийцем Сангваном Самитом. Победу раздельным судейским решением одержал представитель России.
«Конечно, первый раунд чуть-чуть упустили, 3-2, по-моему, отдали [сопернику]. Первый бой был после недельного простоя, как мы приехали. И мне нужно было включиться. Первый раунд я «проспал», а со второго включился. Восстанавливался очень хорошо и понимал, что могу прибавлять от раунда к раунду. Всё, слава богу, получилось», – приводит слова Сосулина пресс-служба Федерации бокса России.
Чемпионат мира по боксу 2023 года в Ташкенте проходит с 1 по 14 мая. Российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.
- 7 мая 2023
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