Чемпион WBC в первом полусреднем весе определится 18 июня

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Реджис Прогрейс (28-1, 24 KO) проведёт дебютную защиту титула 18 июня в Новом Орлеане (США), сообщает издание BoxingScene. Соперником Прогрейса станет непобеждённый австралийский проспект Лиам Паро (23-0, 14 KO).
Реджису Прогрейсу 34 года. Американец является бывшим обладателем титула WBA, а также финалистом Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Единственное поражение в карьере потерпел в октябре 2019 года, уступив раздельным судейским решением британцу Джошу Тэйлору.
Лиаму Паро 27 лет. В октябре австралиец заявил о себе победой над небитым соотечественником Броком Джарвисом, нокаутировав его в первом раунде.
Титул WBO в первом полусреднем весе 11 июня разыграют Джош Тэйлор и Теофимо Лопес.
- 7 мая 2023
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