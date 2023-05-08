Дауд Стхански отреагировал на критику кулачных боёв от Магомеда Исмаилова

Известный кулачный боец Дауд «Стхански» Кельбиханов отреагировал на слова звезды MMA Магомеда Исмаилова, критично высказавшегося о боях на голых кулаках.
«Если честно, вообще никак не задевает. Магомед имеет право на своё мнение, это абсолютно нормально. А если вспомнить, как в нашей стране зарождался MMA? Двое мужчин дрались без перчаток в подвалах. 90% людей говорили, что это никогда не будет интересно. Но времена меняются. Я не говорю, что у Маги будет точно так же. Но то, что он уже вовлечён в эту индустрию в роли ведущего, это уже плюсик для нас. А вообще меня никак это не задевает.
У меня семья тоже изначально против была. А сейчас они поддерживают, смотрят. Но я же не злился на них. Хотя были очень громкие высказывания от моего отца. Так же и Магомед. Он наш старший товарищ. Обижаться – это вообще стыдно, я считаю», — сказал Кельбиханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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