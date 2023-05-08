«Всё это уже попахивает маразмом». Стхански — о возвращении Александра Емельяненко

Известный кулачный боец Дауд «Стхански» Кельбиханов высказался о возможном возвращении именитого соотечественника Александра Емельяненко к регулярным выступлениям.

«Если Александр здраво понимает, что он не в тех кондициях, что это просто заработок денег, то это нормально. Но если Емельяненко считает, что в любой момент может выйти против топового тяжеловеса и дать ему бой, это немного попахивает маразмом. А люди в любом случае будут смотреть. Им нужно только хлеба и зрелищ. Другой вопрос, как они это воспринимают. На улице про меня не говорят: «Пойдём, сфотографируемся с этим клоуном». Мне выражают уважение. А когда к тебе подходят сфотографироваться, как с клоуном, это плохо.

Конечно, Александру было бы хорошо заниматься чем-то другим. Потому что если этого не будет, всё равно нужно будет чем-то заниматься. Вот ему и приходится бить блогеров, артистов. Но Александр, видимо, не видит себя на другом поприще. Он, наверное, нигде не может получать столько, сколько за шесть минут боя. А я не вижу для него проблемы быть комментатором или судьёй», — сказал Кельбиханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.