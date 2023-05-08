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Cтало известно, почему Чимаев не получает новый бой в UFC

Cтало известно, почему Чимаев не получает новый бой в UFC
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Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев не получает новый бой в промоушене.

«Это его трудности – у него есть проблемы в личной жизни, так что это происходит не потому, что мы не даём ему бой. Вы знаете, как у нас всё устроено, я рассказывал об этом сто раз – мы обязаны предложить парням три боя в год. Если мы не даём им три боя в год, мы должны им платить. Так что если они не дерутся, это только из-за того, что у них есть какие-то свои личные проблемы», — заявил глава UFC в интервью спортивному обозревателю Аарону Бронстетеру.

Чимаев в последнем бою, который прошёл в сентябре 2022 года, встречался со спортсменом из США Кевином Холландом и победил его удушающим приёмом. Ожидается, что в обозримом будущем 29-летний боец перейдёт в средний вес и будет выступать на турнире UFC в Абу-Даби в октябре.

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