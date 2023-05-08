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«Кровь подступила». Райдер рассказал о травме, полученной в бою с Канело

«Кровь подступила». Райдер рассказал о травме, полученной в бою с Канело
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Британский суперсредневес Джон Райдер рассказал о травме, которую он получил во время поединка с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Он был очень хорош, но я думаю, что его лучшие времена уже позади. Хотя сегодня у него ещё было достаточно горючего в бензобаке. Почему я считаю, что он прошёл свой пик? Потому что он не смог меня удосрочить. Он планировал меня остановить, но не сумел. Да, в пятом раунде он приложил меня хорошим ударом, но я смог продолжить и провести несколько хороших раундов после этого.

Я сразу почувствовал, как кровь подступила к горлу. Это выбило меня из колеи на несколько раундов, но что ж поделать. Для меня это новый опыт в боксёрском ринге, из которого я сделаю выводы. Думаю, если бы не эта травма, бой мог бы получиться другим», — сказал Райдер после боя.

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