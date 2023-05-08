Эдди Хирн: бой с Бетербиевым для Бивола невозможен. Дмитрий должен драться с Канело

Известный промоутер Эдди Хирн высказался по поводу возможного поединка между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом. Напомним, первый бой между ними прошёл год назад и завершился победой Бивола судейским решением. В последнее время ходят разговоры о реванше.

«Мы постоянно обсуждаем этот бой. Знаете, думаю, я понимаю позицию каждого. Дмитрий Бивол хотел бы побороться за чемпионский титул в 168 фунтах. Но в то же время Канело Альварес заинтересован в победе над Дмитрием Биволом на тех же условиях, потому что он считает, что должен получить реванш от него. И я с ним тоже согласен. Сейчас бой с Бетербиевым для Бивола невозможен. Дмитрий должен драться с Канело», — приводит слова Хирна BoxingScene.