Эдди Хирн: бой с Бетербиевым для Бивола невозможен. Дмитрий должен драться с Канело
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Известный промоутер Эдди Хирн высказался по поводу возможного поединка между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом. Напомним, первый бой между ними прошёл год назад и завершился победой Бивола судейским решением. В последнее время ходят разговоры о реванше.
«Мы постоянно обсуждаем этот бой. Знаете, думаю, я понимаю позицию каждого. Дмитрий Бивол хотел бы побороться за чемпионский титул в 168 фунтах. Но в то же время Канело Альварес заинтересован в победе над Дмитрием Биволом на тех же условиях, потому что он считает, что должен получить реванш от него. И я с ним тоже согласен. Сейчас бой с Бетербиевым для Бивола невозможен. Дмитрий должен драться с Канело», — приводит слова Хирна BoxingScene.
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