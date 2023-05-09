Ковингтон: IQ Эдвардса настолько низок, что он глуп, как Байден
Поделиться
Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), американец Колби Ковингтон высказался по поводу своего будущего соперника Леона Эдвардса.
«Я знаю, что наш бой с Леоном перенесли. Может быть, это будет сентябрь, но пока ничего не забронировано. Чем раньше он состоится, тем лучше для меня. Я готов 24 на 7, 365 дней в году. Если бой сегодня, я готов. Если завтра, я тоже готов.
Этот бой не более чем формальность. Все знают, что Леон Эдвардс занимает не своё место. И его новое имя «Слабоумный Леон». Я советую вам, ребята, кое-что выяснить о нём. Какой у него уровень образования? Он закончил хотя бы среднюю школу? Потому что его IQ настолько низок, что он глуп, как Байден», — приводит слова Ковингтона Submission Radio.
Комментарии
- 9 мая 2023
-
14:37
-
14:17
-
13:36
-
13:26
-
12:52
-
12:44
-
12:41
-
11:30
-
11:15
-
10:50
-
10:46
-
10:40
-
10:10
-
10:06
-
09:57
-
09:52
-
09:50
-
09:44
-
07:53
-
06:51
-
00:50
-
00:23
- 8 мая 2023
-
23:51
-
23:40
-
23:05
-
22:44
-
22:00
-
21:54
-
21:06
-
20:07
-
19:57
-
18:45
-
18:13
-
17:51
-
16:52
Партнерский контент