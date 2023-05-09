Ковингтон: IQ Эдвардса настолько низок, что он глуп, как Байден

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), американец Колби Ковингтон высказался по поводу своего будущего соперника Леона Эдвардса.

«Я знаю, что наш бой с Леоном перенесли. Может быть, это будет сентябрь, но пока ничего не забронировано. Чем раньше он состоится, тем лучше для меня. Я готов 24 на 7, 365 дней в году. Если бой сегодня, я готов. Если завтра, я тоже готов.

Этот бой не более чем формальность. Все знают, что Леон Эдвардс занимает не своё место. И его новое имя «Слабоумный Леон». Я советую вам, ребята, кое-что выяснить о нём. Какой у него уровень образования? Он закончил хотя бы среднюю школу? Потому что его IQ настолько низок, что он глуп, как Байден», — приводит слова Ковингтона Submission Radio.