Дмитрий Двали вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу

Российский боксёр Дмитрий Двали, выступающий в весовой категории до 54 кг, одержал победу в 1/8 финала чемпионата мира по боксу. Его соперником был японец Сего Танака.

Чемпионат мира по боксу 2023 года в Ташкенте проходит с 1 по 14 мая. Российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.