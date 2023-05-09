Павел Сосулин проиграл французу Фендеру и не смог выйти в 1/4 финала ЧМ по боксу

Сегодня, 9 мая, в Ташкенте (Узбекистан) проходит очередной соревновательный день чемпионата мира по боксу среди мужчин. Российский боксёр Павел Сосулин, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, потерпел поражение от представителя Франции Морено Фендеро.
Сосулин проиграл раздельным решением судей и не смог пробиться в четвертьфинал соревнований.
Чемпионат мира по боксу 2023 года проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 1 по 14 мая. Российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.
Ранее некоторые страны заявили о бойкоте этого турнира, а также уже состоявшегося женского чемпионата мира из-за участия в них россиян и белорусов.
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