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Соннен сравнил Белала Мухаммада с Хабибом Нурмагомедовым и Жоржем Сен-Пьером

Соннен сравнил Белала Мухаммада с Хабибом Нурмагомедовым и Жоржем Сен-Пьером
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Бывший боец UFC, ныне известный аналитик Чейл Соннен был впечатлен победой Белала Мухаммада над Гилбертом Бёрнсом в претендентском поединке в полусреднем весе на турнире UFC 288.

Белал Мухаммад выиграл у Бёрнса единогласным решением судей.

«Никогда не видел Бёрнса таким, а ведь знаю его почти десять лет. Гилберт просто не был готов к Мухаммаду. Белал очень просто всё сделал, это было впечатляюще. Я действительно это оценил. Хабиб и Сен-Пьер тоже были такими же прямолинейными. Мухаммад вышел в октагон и начал обстреливать Бёрнса. Я не знал, что Белал может быть так хорош», — сказал Соннен в видео на своём YouTube-канале.

Белал Мухаммад сейчас идёт на серии из девяти побед подряд будет претендовать на титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

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