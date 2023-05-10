Дмитрий Двали вышел в полуфинал мужского ЧМ по боксу в Узбекистане

В Ташкенте (Узбекистан) завершился четвертьфинальный поединок мужского чемпионата мира по боксу. Россиянин Дмитрий Двали, выступающий в весовой категории до 54 кг, встретился с киргизом Санжаем Сейдакматовым. Победу раздельным судейским решением одержал представитель России.

«Было очень много ошибок, соперник оказался серьёзным. Мы настраивались на него, но всё равно не ожидали такого напора. И, как видите, ошибки были.

Почему-то мне дали предупреждение, что я головой лезу, хотя вы видите моё лицо (улыбается). Что есть, то есть. Я проявил характер и волю. Победа сегодня у нас. Будем работать и дальше, восстанавливаться. Мы идём за золотом», – приводит слова Двали пресс-служба Федерации бокса России.