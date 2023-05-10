Россиянин Шумков вышел в 1/2 финала чемпионата мира по боксу
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В Ташкенте (Узбекистан) завершился поединок 1/4 финала мужского чемпионата мира по боксу. Россиянин Всеволод Шумков, выступающий в весовой категории до 60 кг, встретился с узбеком Мужибилло Турсуновым. Победу судейским решением одержал представитель России.
Чемпионат мира по боксу 2023 года в Ташкенте проходит с 1 по 14 мая. Российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составил $ 5,2 млн. Победителям соревнований достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.
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