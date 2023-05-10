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Тим Цзю дал прогноз на бой Хэйни – Ломаченко

Тим Цзю дал прогноз на бой Хэйни – Ломаченко
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Австралийский боксёр первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю высказался об ожидаемом поединке в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO), который состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).

«Хэйни победит. Прежде всего причина заключается в том, что Ломаченко миновал свой расцвет. Хэйни молод и голоден до побед. Он будет удерживать Ломаченко на дистанции и не позволит ему сблизиться. К тому же не стоит забывать о его габаритах», – сказал Цзю в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ломаченко в октябре нанёс первое поражение в карьере американцу Джэмейну Ортису, победив единогласным судейским решением. Хэйни также в октябре защитил чемпионские пояса в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.

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