Глава тренерского совета сборной России: хочется попасть в топ-3 командного зачёта ЧМ-2023

Эдуард Кравцов, глава тренерского совета сборной России, рассказал о задачах команды на чемпионат мира, который проходит в Ташкенте.

«Если сборная России добудет на чемпионате мира три золота, это будет реально классно, великолепный результат. Два золота — тоже вполне удовлетворительный результат с учётом всех сложностей и объективных моментов. И хочется, чтобы наша команда попала в тройку общекомандного зачёта по итогам турнира», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Мужской чемпионат мира по боксу проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 1 по 14 мая. Российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.