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Холли Холм встретится с Майрой Сильвой на UFC Fight Night 15 июля

Холли Холм встретится с Майрой Сильвой на UFC Fight Night 15 июля
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Бывшая чемпионка UFC, американка Холли Холм встретится с 31-летней бразильянкой Майрой Сильвой. Поединок станет главным событием вечера на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе, который состоится 15 июля.

Напомним, последний бой Холм провела в марте этого года с представительницей России Яной Куницкой-Сантос. В том поединке американка победила единогласным судейским решением.

Сильва в прошлом поединке победила болевым приемом во втором раунде Лину Лансберг.

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