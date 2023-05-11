Холли Холм встретится с Майрой Сильвой на UFC Fight Night 15 июля
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Бывшая чемпионка UFC, американка Холли Холм встретится с 31-летней бразильянкой Майрой Сильвой. Поединок станет главным событием вечера на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе, который состоится 15 июля.
Напомним, последний бой Холм провела в марте этого года с представительницей России Яной Куницкой-Сантос. В том поединке американка победила единогласным судейским решением.
Сильва в прошлом поединке победила болевым приемом во втором раунде Лину Лансберг.
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