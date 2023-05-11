Тим Цзю — о Джермелле Чарло: львы так себя не ведут. Он на спаде, а я — на подъёме

Австралийский боксёр первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю высказался по поводу американского абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелле Чарло, с которым у него должен состояться бой.

«Братья Чарло не любят драться. Я знаю, что они называют себя львами, но на самом деле они просто кучка… не знаю… они просто ничего могут. Львы ведут себя совсем не так.

Чарло на спаде, я на подъёме. И к тому времени, когда мы будем драться, разница будет видна», — приводит слова Цзю BoxingScene.

Напомним, в последнем бою Цзю встречался с бывшим чемпионом мира американцем Тони Харрисоном (29-3-1, 21 KO). Поединок продлился девять раундов и завершился победой Тимофея техническим нокаутом. В конце января Тимофей должен был сразиться с американцем Джермеллом Чарло, но бой был перенесён на неопределённый срок из-за травмы Чарло.