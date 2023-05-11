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«Он чёртов зверь». Джо Роган отреагировал на выступления Марка Цукерберга по джиу-джитсу

«Он чёртов зверь». Джо Роган отреагировал на выступления Марка Цукерберга по джиу-джитсу
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Известный комментатор UFC Джо Роган высказался по поводу известного американского предпринимателя Марка Цукерберга, который недавно стал победителем соревнований по джиу-джитсу.

«Вы видели, как Марк Цукерберг выиграл золотую медаль на соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу? Марк Цукерберг — зверь.

Представьте, что вы вот-вот будете участвовать в своём первом соревновании.

Ну просто попробуйте. Что самое худшее, что может случиться?.. Худшее, что может случиться — тебя задушит суперботаник на глазах у всего мира», — сказал Роган на своём подкасте.

В сентябре Цукерберг выложил видео тренировки по ММА, а зимой провёл бой в метавселенной с Александром Волкановски.

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