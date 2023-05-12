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UFC анонсировал следующий бой Вячеслава Борщёва

UFC анонсировал следующий бой Вячеслава Борщёва
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщёв следующий поединок проведёт с представителем Китая Махешатом Хайсаером. Об этом информирует пресс-служба UFC. Бой пройдёт на турнире UFC Vegas73 21 мая.

Напомним, в активе Вячеслава три боя в UFC, в которых он потерпел два поражения и одержал одну победу. В своём первом поединке в январе прошлого года он в первом раунде нокаутировал американца Дакоту Буша. В следующем поединке россиянин потерпел поражение единогласным решением судей от Марка Диакези. В последнем поединке в промоушене Даны Уайта россиянин встречался с американцем Майком Дэвисом. Бой продлился все три раунда, по итогам которых американский боец одержал победу единогласным решением судей (30-26, 29-28, 29-28).

На счету Хайсаера девять побед и два поражения в ММА.

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