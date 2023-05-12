Тайсон Фьюри ответил на вопрос о следующем сопернике

Обладатель титула WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри во время пресс-конференции ответил на вопрос по поводу своего следующего соперника.

«Когда бой и с кем? Даже не знаю. Быть может, сейчас я ищу подходящий стадион. Кто знает, может, это будет стадион Санта-Крус. Возможно, проведу летом бой на этой арене. Кто будет соперником? Вижу, что сейчас называют разные имена, однако я не обращаю на это внимания. За 14 лет я уже привык к тому, что поединки, которые у всех на слуху, могут так и не состояться.

Сейчас боксёрский бизнес для меня не на первом месте. Мне не интересно что-то обсуждать. Скажут, что завтра нужно провести бой – отлично, я готов. Скажут, что не нужно – тоже здорово. Сейчас я выпиваю по несколько банок пива в день и принимаю солнечные ванны», — сказал Фьюри на канале Boxing Social в YouTube.

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