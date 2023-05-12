Стерлинг показал фото с возлюбленной, Макгрегор отреагировал

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем дивизионе, американский боец Алджамейн Стерлинг разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав фото с возлюбленной.

«С самого начала моей профессиональной карьеры и до того, как я стал чемпионом мира, ты была рядом со мной. Вместе мы преодолели как взлёты, так и падения. Ты действительно особенная женщина и всегда поддерживаешь во мне уверенность и мотивацию. Люблю тебя», — написал Стерлинг.

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Комментарий под фотографией оставил бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор.

«Вот как это делают настоящие чемпионы. Мои поздравления, дружище!» — написал Макгрегор.

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