Стерлинг показал фото с возлюбленной, Макгрегор отреагировал

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем дивизионе, американский боец Алджамейн Стерлинг разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав фото с возлюбленной.
«С самого начала моей профессиональной карьеры и до того, как я стал чемпионом мира, ты была рядом со мной. Вместе мы преодолели как взлёты, так и падения. Ты действительно особенная женщина и всегда поддерживаешь во мне уверенность и мотивацию. Люблю тебя», — написал Стерлинг.
Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга
Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга
Комментарий под фотографией оставил бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор.
«Вот как это делают настоящие чемпионы. Мои поздравления, дружище!» — написал Макгрегор.
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
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