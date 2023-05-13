Результаты парижского турнира Bellator 296: Мусаси – Эдвардс, Примус — Барнауи

В Париже (Франция) состоялся турнир Bellator 296, в главном событии которого экс-чемпион среднего дивизиона Гегард Мусаси провёл поединок с Фабианом Эдвардсом.
В соглавном событии вечера легковесы Брент Примус и Мансур Барнауи провели четвертьфинальный бой Гран-при в лёгком весе.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех поединков турнира.
Основной кард:
Фабиан Эдвардс победил Гегарда Мусаси единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46);
Брент Примус победил Мансура Барнауи единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47);
Даглас Лима победил Костелло Ван Стиниса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Тибо Гоути победил Кейна Мусу нокаутом во втором раунде.
Предварительный кард:
Хосе Аугусто победил Саймона Бийонга единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
Ромен Дебинне победил Бурама Камару техническим нокаутом во втором раунде;
Асаэль Аджудж победил Джорджа Сасу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-27);
Фабакари Диатта победил Кейра Харви единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26);
Тим Уайлд победил Криса Гонсалеса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
Сарварджон Хамидов победил Кевина Петши сабмишном (удушение сзади) в третьем раунде;
Ив Ланду победил Петра Ниджельски единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Бой Сола Роджерса и Дэйви Гэллона признан несостоявшимся;
Лука Поклит победил Оливера Энкампа единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28)
Дениз Кильхольц победила Поулу Кристину единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27).
- 13 мая 2023
-
02:22
-
02:21
-
01:27
-
00:50
-
00:11
- 12 мая 2023
-
23:28
-
22:40
-
22:00
-
21:46
-
21:03
-
20:51
-
20:17
-
19:45
-
18:53
-
18:40
-
18:10
-
17:36
-
16:57
-
16:52
-
16:32
-
16:00
-
15:29
-
15:11
-
14:52
-
14:31
-
13:30
-
13:13
-
12:56
-
12:54
-
12:40
-
12:20
-
11:56
-
11:39
-
10:55
-
10:17