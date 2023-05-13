Результаты парижского турнира Bellator 296: Мусаси – Эдвардс, Примус — Барнауи

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В Париже (Франция) состоялся турнир Bellator 296, в главном событии которого экс-чемпион среднего дивизиона Гегард Мусаси провёл поединок с Фабианом Эдвардсом.

В соглавном событии вечера легковесы Брент Примус и Мансур Барнауи провели четвертьфинальный бой Гран-при в лёгком весе.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех поединков турнира.

Основной кард:

Фабиан Эдвардс победил Гегарда Мусаси единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46);

Брент Примус победил Мансура Барнауи единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47);

Даглас Лима победил Костелло Ван Стиниса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Тибо Гоути победил Кейна Мусу нокаутом во втором раунде.

Предварительный кард:

Хосе Аугусто победил Саймона Бийонга единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

Ромен Дебинне победил Бурама Камару техническим нокаутом во втором раунде;

Асаэль Аджудж победил Джорджа Сасу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-27);

Фабакари Диатта победил Кейра Харви единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26);

Тим Уайлд победил Криса Гонсалеса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

Сарварджон Хамидов победил Кевина Петши сабмишном (удушение сзади) в третьем раунде;

Ив Ланду победил Петра Ниджельски единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Бой Сола Роджерса и Дэйви Гэллона признан несостоявшимся;

Лука Поклит победил Оливера Энкампа единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28)

Дениз Кильхольц победила Поулу Кристину единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27).