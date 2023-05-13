Экс-чемпион UFC считает, что бой Махачева и Ковингтона может состояться

Бывший чемпион UFC в среднем весе, ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказался о возможном поединке между обладателем титула в лёгкой весовой категории Исламом Махачевым и полусредневесом Колби Ковингтоном.

Ранее Ковингтон выразил готовность в будущем подраться с Махачевым в лёгком весе.

«Я думаю, такой бой может состояться. Если Ислам продолжит доминировать в лёгком дивизионе, а Ковингтон не сможет выиграть у Леона Эдвардса, то, возможно, он захочет спуститься на категорию ниже. Он не очень крупный полусредневес. Как Колби говорит сам, он гоняет мало веса и при этом ест всё подряд. Мне идея такого боя нравится. Благодаря таким людям, как Ковингтон, Макгрегор или Масвидаль, смешанные единоборства привлекают интерес», — сказал Биспинг в видео на своём YouTube-канале.