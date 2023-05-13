Чемпион Bellator Эблин: я уничтожу Исраэля Адесанью

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в средней весовой категории Джонни Эблин высказался о потенциальном поединке с обладателем титула в среднем весе UFC Исраэлем Адесаньей.

«Думаю, я уничтожу Исраэля Адесанью. Это будет плохой бой для него, потому что я довольно разносторонний боец и хорошо пользуюсь всеми своими навыками. Я умею бороться, драться в стойке, а он уже раскрыл себя в бою с Алексом Перейрой и показал, что у него плохой грэпплинг. Так что я могу стать ужасным соперником для Адесаньи», — цитирует Эблина MMA News.

В активе Джонни Эблина 14 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед. На счету Исраэля Адесаньи 24 победы при двух поражениях в ММА.