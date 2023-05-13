Ильяс Хамзин досрочно проиграл на турнире RCC 15 в Екатеринбурге

Завершился поединок турнира от бойцовского промоушена RCC 15, который состоялся сегодня, 13 мая, в Екатеринбурге.

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ильяс Хамзин встретился с бразильцем Магнусом Конрадо (14-4). Победу удушающим приёмом в первом раунде одержал представитель Бразилии.

Ильясу Хамзину 31 год. Боец выступает с 2018 года. В своём последнем бою, состоявшемся на RCC Intro 23 в сентябре, россиянин победил техническим нокаутом бразильца Альфредо Соузу. Всего на счету Хамзина в MMA 11 побед и три поражения.

Напомним, в главном событии турнира RCC 15 в Екатеринбурге именитый российский боец смешанного стиля Иван Штырков сразился по правилам кикбоксинга с белорусом Петром Романкевичем.