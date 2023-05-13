Атаев — Домингес: когда финальный бой ЧМ-2023, где смотреть прямой эфир

Завтра, 14 мая, в Ташкенте (Узбекистан) состоится финальный поединок мужского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 86 кг.

Россиянин Шарабутдин Атаев сразится с бронзовым призёром Олимпийских игр – 2022 и победителем мирового первенства 2021 года кубинцем Альфонсо Домингесом, выступающим за Азербайджан. В полуфинале соревнований Атаев победил единогласным судейским решением мексиканца Рохелио Ромеро.

Прямую трансляцию поединка Атаев – Домингес проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец», начало финальной сессии – в 15:00 по московскому времени.

Напомним, также за золото мужского чемпионата мира по боксу – 2023 поборется россиянин Муслим Гаджимагомедов, выступающий в весовой категории до 92 кг.