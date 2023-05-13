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Поединок на турнире UFC завершился нокаутом через 13 секунд после начала

Поединок на турнире UFC завершился нокаутом через 13 секунд после начала
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Примечательным стал поединок предварительной части турнира UFC on ABC 4, который в настоящий момент проходит в городе Шарлотт (Северная Каролина, США).

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) Брайан Баттл (13-2), встретившийся с соотечественником Габриэлем Грином (13-5), нокаутировал соперника уже через 13 секунд после начала встречи.

Брайану Баттлу 28 лет. Американец выступает в сильнейшей организации мира с 2021 года. В своём последнем поединке на UFC Fight Night 216 в декабре он уступил единогласным судейским решением россиянину Ринату Фахретдинову.

Напомним, в главном бою турнира UFC on ABC 4 суринамский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Жаирзиньо Розенстрайк сразится с бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

UFC 2023. UFC Fight Night (UFC on ABC 4), Шарлотт, США
Брайан Баттл (W) - Габриэль Грин
13 мая 2023, суббота. 19:55 МСК
Окончено
KO
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