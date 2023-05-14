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Алмейда: хочу сохранить стиль Хабиба Нурмагомедова и стать чемпионом

Алмейда: хочу сохранить стиль Хабиба Нурмагомедова и стать чемпионом
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Бразилец Жаилтон Алмейда упомянул российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова после победы над Жаирзиньо Розенстрайком в главном бою турнира UFC on ABC 4. Бразилец победил своего соперника удушающим приёмом в первом раунде.

«Я очень счастлив. Если вы посмотрите, Хабиб был чемпионом с таким стилем. Я хочу сохранить этот стиль и стать чемпионом. Все говорили, что Розенстрайк был одним из самых опасных парней в дивизионе, он собирался нокаутировать меня. Но всё, что он сделал, это дал мне пару пощёчин. Когда я испытываю давление, никто не может меня достать», — приводит слова Алмейды ESPN.com.br.

Всего в смешанных единоборствах Алмейда одержал 19 побед и потерпел два поражения. Отметим, 12 из 19 побед бразилец одержал удушающими приёмами.

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