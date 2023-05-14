Шарабутдин Атаев стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 86 кг

В Ташкенте (Узбекистан) завершился финальный поединок мужского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 86 кг.
Россиянин Шарабутдин Атаев встретился с бронзовым призёром Олимпийских игр – 2022 и победителем мирового первенства 2021 года кубинцем Альфонсо Домингесом, выступающим за Азербайджан.
Атаев со старта пошёл вперёд в попытке навязать сопернику агрессивный прессинг. Домингес же не форсировал события и старался ловить россиянина контратаками.
Во втором раунде Атаев немного сбросил темп, чем воспользовался Домингес, ставший чаще попадать одиночными ударами.
В третьем раунде Домингес, понимая, что уступает на судейских записках, пошёл вперёд, однако перебить Атаева, успешно работавшего комбинациями, не смог.
Результат поединка: победа Шарабутдина Атаева раздельным решением.
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