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Муслим Гаджимагомедов стал победителем ЧМ по боксу в весовой категории до 92 кг

В Ташкенте (Узбекистан) завершился финальный поединок мужского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 92 кг.

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 и победитель мирового первенства 2019 года, россиянин Муслим Гаджимагомедов встретился с итальянцем Аззисом Аббесом Мухийдином.

Бойцы начали поединок с разведки в центре ринга. В середине первого раунда Гаджимагомедов пошёл вперёд, но наткнулся на контратаку Мухийдина. Остаток трёхминутки спортсмены провели в разменах на средней дистанции.

Во втором раунде Гаджимагомедов не ослабил давление, регулярно беспокоя соперника ударами из клинча. Более подвижный Мухийдин сделал ставку на атаки с дальней дистанции. Третий раунд также прошёл в конкурентной борьбе с обилием клинчей.

Результат поединка: победа Муслима Гаджимагомедова раздельным решением.