В аэропорту Домодедово торжественно встретили мужскую сборную России по боксу

Пресс-служба Федерации бокса России поделилась фотографиями со встречи национальной команды в аэропорту Домодедово. Российские боксёры вернулись домой с чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан), проходившего с 1 по 14 мая.

Фото: https://t.me/RussianBoxers

Фото: https://t.me/RussianBoxers

Фото: https://t.me/RussianBoxers

Фото: https://t.me/RussianBoxers

Напомним, российская команда заняла итоговое третье место в медальном зачёте, завоевав две золотые и четыре бронзовые награды. Первое место в медальном зачёте заняли спортсмены из Узбекистана (пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали). На предыдущем чемпионате мира, который состоялся в 2021 году в Белграде (Сербия), россияне были пятыми: одно золото, две серебряные и две бронзовые награды.

Ранее итоги чемпионата мира подвёл глава тренерского совета сборной России Эдуард Кравцов.