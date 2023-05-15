Григорий Дрозд оценил шансы Ломаченко в бою с Хэйни

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Григорий Дрозд высказался об ожидаемом поединке в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO), который состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).
«Как и букмекеры, я считаю Хэйни фаворитом. Для этого есть серьёзные основания. Справится ли с ним Василий? Это очень сложный бой для Ломаченко. Мне кажется, что у Хэйни больше козырей: более подходящая для его габаритов весовая категория, более молодой возраст и отличные навыки. Это будет очень интересный поединок. Василию нужно будет превзойти себя и быть в очень хорошей форме для того, чтобы победить», – приводит слова Дрозда издание MMA.Metaratings.ru.
Ломаченко в октябре нанёс первое поражение в карьере американцу Джэмейну Ортсу, победив единогласным судейским решением. Хэйни, также в октябре, защитил чемпионские пояса в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.
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