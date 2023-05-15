«Это привлечение внимания». Ковингтон раскритиковал Усмана за слухи о бое с Чимаевым

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон высказался о потенциальном поединке между бывшим чемпионом организации нигерийцем Камару Усманом и шведским проспектом Хамзатом Чимаевым.
«Всё это делается для того, чтобы попасть в заголовки. Усман знает о том, что Чимаев поднимается в средний вес. И он не хочет встречаться с ним. Зачем ему драться с парнем, если он не переходит в средний вес?
Всё это выглядит как привлечение внимания, потому что Усман не умеет обращать на себя внимание по-другому. У него нет харизмы. У мокрой швабры в моём доме больше харизмы, чем у него», – сказал Ковингтон в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.
Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC 286 в марте Усман проиграл судейским решением британцу Леону Эдвардсу.
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