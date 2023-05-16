Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Де ла Хойя: поражение от Бивола многое отняло у Канело, он пошёл на спад

Де ла Хойя: поражение от Бивола многое отняло у Канело, он пошёл на спад
Комментарии

Оскар де ла Хойя, бывший промоутер чемпиона мира в четырёх весовых категориях Сауля Альвареса, считает, что мексиканец находится на завершающей стадии своей карьеры.

«Я давно говорю, что Канело находится на спаде, и очевидно это стало после поражения от Бивола, потому что проигрыши многое отнимают у вас.

Выступление против Райдера только подтвердило мои догадки. Канело ещё не стар, это юный возраст, но он стар для бокса в свои 33 года. У него серьёзный износ. Он начал выступать в 15 лет. Я считаю, что он должен был остановить Джона Райдера. Он уронил его. Бой в маленьком ринге был для Канело преимуществом. Но его ноги были медленными, а это признаки износа», – сказал де ла Хойя в интервью K.O. Artist Sports.

Материалы по теме
«Канело дал Дмитрию шанс». Промоутер Бивола призвал его сразиться с мексиканцем
Материалы по теме
Бивол оборвёт карьеру Канело. Мексиканец постарел и стал ходячей мишенью
Бивол оборвёт карьеру Канело. Мексиканец постарел и стал ходячей мишенью
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023