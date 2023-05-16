Де ла Хойя: поражение от Бивола многое отняло у Канело, он пошёл на спад

Оскар де ла Хойя, бывший промоутер чемпиона мира в четырёх весовых категориях Сауля Альвареса, считает, что мексиканец находится на завершающей стадии своей карьеры.

«Я давно говорю, что Канело находится на спаде, и очевидно это стало после поражения от Бивола, потому что проигрыши многое отнимают у вас.

Выступление против Райдера только подтвердило мои догадки. Канело ещё не стар, это юный возраст, но он стар для бокса в свои 33 года. У него серьёзный износ. Он начал выступать в 15 лет. Я считаю, что он должен был остановить Джона Райдера. Он уронил его. Бой в маленьком ринге был для Канело преимуществом. Но его ноги были медленными, а это признаки износа», – сказал де ла Хойя в интервью K.O. Artist Sports.