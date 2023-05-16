Фрэнсис Нганну подписал контракт с PFL

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), звёздный камерунец Фрэнсис Нганну подписал контракт с промоушеном PFL. Об этом информирует пресс-служба американской лиги.

Фото: https://twitter.com/PFLMMA

Напомним, в январе этого года Нганну покинул промоушен UFC, тем самым освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом такого решения стали, в частности, финансовые разногласия с лигой Даны Уайта. В общей сложности в смешанных единоборствах Фрэнсиси провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.

Нганну не принимал участие в боях с января 2022 года, когда на турнире UFC 270 победил единогласным судейским решением представителя Франции Сириля Гана.

Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы: