Штырков обозначил позицию по бою с Минеевым

Известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на сообщения по поводу его возможного поединка с соотечественником Владимиром Минеевым. Штырков дал понять, что не против боя.
«А правда? Почему бы и да», — написал Штырков.
В последнем бою Иван Штырков встречался с казахстанцем Асылжаном Бакытжанулы. Поединок проходил на RCC 13 в Екатеринбурге. Результат: победа Штыркова единогласным решением.
На счету Штыркова 25 боёв, в которых он одержал 22 победы (десять нокаутом), потерпел два поражения, а один поединок с его участием завершился вничью.
В общей сложности в активе Минеева в ММА 18 боёв, в которых он одержал 16 побед, потерпел одно поражение. Один поединок с его участием завершился вничью. В последнем бою он одолел соотечественника, Магомеда Исмаилова.
Минеев снял забавное видео со своей фигурой:
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