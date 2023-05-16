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Штырков обозначил позицию по бою с Минеевым

Штырков обозначил позицию по бою с Минеевым
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Известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на сообщения по поводу его возможного поединка с соотечественником Владимиром Минеевым. Штырков дал понять, что не против боя.

«А правда? Почему бы и да», — написал Штырков.

В последнем бою Иван Штырков встречался с казахстанцем Асылжаном Бакытжанулы. Поединок проходил на RCC 13 в Екатеринбурге. Результат: победа Штыркова единогласным решением.

На счету Штыркова 25 боёв, в которых он одержал 22 победы (десять нокаутом), потерпел два поражения, а один поединок с его участием завершился вничью.

В общей сложности в активе Минеева в ММА 18 боёв, в которых он одержал 16 побед, потерпел одно поражение. Один поединок с его участием завершился вничью. В последнем бою он одолел соотечественника, Магомеда Исмаилова.

Минеев снял забавное видео со своей фигурой:

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