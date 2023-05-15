Гаджиев оценил шансы Минеева и Штыркова в их возможном бою

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о потенциальном поединке между известными бойцами ММА Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым. По мнению Гаджиева, шансы победить равны у обоих спортсменов.
«Поддержу тренд прошлой недели — заговорю о возможном поединке Минеев — Штырков. Ваня отлично выглядел в бою с Петром Романкевичем и успешно дебютировал в кикбоксинге! И если он собирается в этом виде спорта развиваться, то лучшего соперника сложно представить.
На стороне Володи будет опыт в кикбоксе и более разнообразный технический арсенал, у Ивана козырь в физической силе, габаритах и регулярных поединках! Стало быть, шансы 50/50. Я бы провёл этот «очень дорогой бой» осенью!» — написал Гаджиев у себя в социальных сетях.
Дацик ответил Штыркову на критику:
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