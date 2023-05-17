Арум: без понятия, почему Ломаченко — андердог в бою с Хэйни

Боб Арум, промоутер экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко, прокомментировал мнение, согласно которому его клиент является андердогом в поединке с американским абсолютным чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвином Хэйни. Их бой состоится в ночь с 20 на 21 мая мск в Лас-Вегасе (США).

«Ломаченко – андердог? Без понятия, я же не букмекер. Как мне кажется, шансы будут примерно одинаковые у обоих боксёров», — сказал Арум на канале FightHype.com в YouTube.

Ломаченко в последнем бою он победил американца Джэмейна Ортиса, нанеся ему первое поражение в карьере.

Хэйни в последнем поединке проводил реванш с австралийским экс-чемпионом Джорджем Камбососом-младшим (20-1, 10 KO) и вновь победил его.

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