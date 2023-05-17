Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арум: без понятия, почему Ломаченко — андердог в бою с Хэйни

Арум: без понятия, почему Ломаченко — андердог в бою с Хэйни
Аудио-версия:
Комментарии

Боб Арум, промоутер экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко, прокомментировал мнение, согласно которому его клиент является андердогом в поединке с американским абсолютным чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвином Хэйни. Их бой состоится в ночь с 20 на 21 мая мск в Лас-Вегасе (США).

«Ломаченко – андердог? Без понятия, я же не букмекер. Как мне кажется, шансы будут примерно одинаковые у обоих боксёров», — сказал Арум на канале FightHype.com в YouTube.

Ломаченко в последнем бою он победил американца Джэмейна Ортиса, нанеся ему первое поражение в карьере.

Хэйни в последнем поединке проводил реванш с австралийским экс-чемпионом Джорджем Камбососом-младшим (20-1, 10 KO) и вновь победил его.

Главные титульные боксёрские бои 2023 года:

Материалы по теме
Ломаченко — Хэйни: огромный американец отправит украинца на пенсию? LIVE
Live
Ломаченко — Хэйни: огромный американец отправит украинца на пенсию? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023