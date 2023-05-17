Гаджиев: слышу много критики в адрес Исмаилова, будто он сейчас неактуален
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Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал критику, которую он услышал в адрес популярного бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова.
«А вообще я сейчас слышу много критики в адрес Маги — будто бы Мага сейчас неактуален. Так бывает, когда человека очень много в информационном пространстве, а потом наступает некий спад. В данном случае он связан с отсутствием боёв. Хотя на самом деле он совсем недавно дрался со Шлеменко, с Иличем по боксу, со Штырковым по боксу. И во всех этих боях он выиграл. Мага просто приучил нас к тому, что он на пике тренда, и возникает ощущение, что сейчас его нет», — сказал Гаджиев на канале KAMIL TIME в YouTube.
Почему Мага Исмаилов — главный шоумен российских единоборств:
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