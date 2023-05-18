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Джейк Пол предложил провести совместный турнир между UFC и PFL после подписания Нганну

Джейк Пол предложил провести совместный турнир между UFC и PFL после подписания Нганну
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Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям в боксёрском ринге, прокомментировал подписание бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунца Фрэнсиса Нганну в американский промоушен PFL.

«Как вариант, давайте объединим PFL и UFC для сотрудничества и устроим масштабный ивент на ESPN: Фрэнсис Нганну против Джона Джонса, Аманда Нуньес против Кайлы Харрисон, Леон Эдвардс против Седрика Думбе и, конечно же, Нейт Диаз против Пола после того, как я нокаутирую его в боксе. Фрэнсис, Кайла, Седрик, вы в деле?» – написал Пол в социальных сетях.

Ранее в интервью Нганну заявил, что его соперники будут получать от $ 2 млн за поединок. Ожидается, что свой следующий поединок по правилам MMA камерунец проведёт в 2024 году.

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