Боксёрша Пальцева: в Венесуэле всё было жёстко: шаг влево, шаг вправо — расстрел

Российская боксёрша Екатерина Пальцева, ставшая победителем Боливарианских игр, высказалась об организации соревнований.
«Местные болельщики были на удивление дружелюбны. Они поздравляли меня с победой. Я охотно фотографировалась с ними. За что венесуэльским поклонникам бокса огромное спасибо. В Каракасе русских хорошо принимали, меня в том числе.
Несмотря на судейские нюансы, я ставлю положительную оценку. Венесуэльцы — молодцы. Они хорошо постарались. Наверняка знаете, что Каракас — один из самых опасных городов в мире. Поэтому для организаторов Боливарианских игр — 2023 ключевым был вопрос безопасности. На предыгровых конференциях с участием представителей команд они постоянно это подчёркивали. Просили, чтобы мы четко выполняли их указания. И не выходили из гостиницы без сопровождения. Все было жёстко: шаг влево, шаг вправо — расстрел (смеётся). Наверное, это кого-то напрягало, но не меня. Я ко всему относилась абсолютно спокойно. На ситуацию реагировала как должное, надо — значит надо. Я ведь домоседка, особо не страдаю от пребывания в отеле. А венесуэльцам хочется отдать должное. Это их заслуга в том, что мы оказались среди участниц Боливарианских игр. Они уважают Россию и встречали нас с большим радушием», — приводит слова Пальцевой «Столица С».
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