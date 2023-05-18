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Фьюри — об Усике: не могу дождаться, когда нокаутирую эту крысу. Трусливый и уродливый

Фьюри — об Усике: не могу дождаться, когда нокаутирую эту крысу. Трусливый и уродливый
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри по-прежнему ожидает боя с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

«Не могу дождаться момента, когда нокаутирую эту маленькую крысу. Ублюдок! Трусливый, уродливый, пучеглазый бомж. Продолжай бегать от меня, кролик. Ничего не слышал ни от тебя, ни от твоей команды. Я готов драться в любое время», — написал Фьюри в своих соцсетях.

Напомним, Усик и Фьюри вели переговоры о поединке в конце апреля, однако команды не смогли согласовать финансовые условия, после чего в WBA назначили для Усика обязательного претендента – британца Даниэля Дюбуа. Ожидается, что поединок состоится летом.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий. Видеоролик:

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