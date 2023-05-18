Нганну обратился к Тайсону Фьюри с предложением

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну вновь выразил желание провести поединок с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

«Тайсон, я был здесь всё это время. Поскольку ни один из боксёров не хочет драться, давай сами устроим это», — написал Нганну на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 16 мая стало известно, что Нганну заключил контракт с промоушеном PFL. По условиям этого контракта Фрэнсис имеет право принимать участие в боксёрских поединках. В общей сложности в ММА провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.

На счету Фьюри 34 поединка, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью.

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