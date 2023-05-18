Нганну обратился к Тайсону Фьюри с предложением

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну вновь выразил желание провести поединок с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.
«Тайсон, я был здесь всё это время. Поскольку ни один из боксёров не хочет драться, давай сами устроим это», — написал Нганну на своей странице в социальных сетях.
Напомним, 16 мая стало известно, что Нганну заключил контракт с промоушеном PFL. По условиям этого контракта Фрэнсис имеет право принимать участие в боксёрских поединках. В общей сложности в ММА провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.
На счету Фьюри 34 поединка, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью.
Пьяный Тайсон Фьюри во Франции пинает машину такси:
- 18 мая 2023
-
23:58
-
23:39
-
22:54
-
22:45
-
21:27
-
19:21
-
19:12
-
18:28
-
18:09
-
17:41
-
17:26
-
17:25
-
16:55
-
16:25
-
15:22
-
14:40
-
14:23
-
13:55
-
13:42
-
12:55
-
12:11
-
11:34
-
11:26
-
10:52
-
10:12
-
09:50
-
09:38
-
09:22
-
08:55
-
08:10
-
07:50
-
01:21
-
00:39
-
00:13
-
00:01