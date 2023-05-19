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Хирн назвал потенциальный бой, который может стать самым большим в истории бокса

Хирн назвал потенциальный бой, который может стать самым большим в истории бокса
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Известный промоутер Эдди Хирн высказал мнение, что поединок между британскими боксёрами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри мог бы стать самым грандиозным в истории этого вида спорта.

«Если Энтони Джошуа сразится с Деонтеем Уайлдером и победит его, это сделает бой Эй Джея с Тайсоном Фьюри самым большим поединком всех времён», — приводит слова Хирна журналист Майкл Бенсон у себя в социальных сетях.

Джошуа в последнем поединке встречался с американцем Джермейном Франклином и победил его единогласным судейским решением (118-111, 117-111, 117-111) по итогам 12 раундов.

Фьюри в последнем бою проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Тайсону техническим нокаутом.

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