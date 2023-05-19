Сергей Павлович показал актуальную физическую форму

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. На ней Павлович стоит с голым торсом.

Фото: Из личного архива Сергея Павловича

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович встречался с представителем США Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде. В декабре прошлого года Сергей нокаутировал австралийца Тая Туивасу – также в первом раунде. В настоящий момент Сергей занимает второе место в рейтинге тяжеловесов промоушена Даны Уайта. Пояс в тяжёлом весе принадлежит американцу Джону Джонсу.

Настоящий десантник и рекордсмен UFC. Факты о Сергее Павловиче: