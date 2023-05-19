«Я всё ещё травмирован». Стерлинг поставил под сомнение свой бой с О'Мэлли на UFC 292

Действующий американский чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг рассказал, что сейчас находится не в идеальных кондициях, из-за чего может не успеть восстановиться к дате поединка с соотечественником Шоном О’Мэлли. Их бой должен состояться 19 августа на турнире UFC 292.

«Я всё ещё травмирован: ноги сильно потрёпаны, бицепс в плачевном состоянии. Мне нужно будет ещё раз пройти МРТ. Конечно, попытаюсь провести этот бой в августе, но моя нога и вправду всё ещё очень чувствительна к прикосновениям. Надеюсь, я ничего не испортил, сказав всё это», — приводит слова Стерлинга MMA Mania со ссылкой на его выступление на своём канале в YouTube.

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