«Я всё ещё травмирован». Стерлинг поставил под сомнение свой бой с О'Мэлли на UFC 292
Поделиться
Действующий американский чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг рассказал, что сейчас находится не в идеальных кондициях, из-за чего может не успеть восстановиться к дате поединка с соотечественником Шоном О’Мэлли. Их бой должен состояться 19 августа на турнире UFC 292.
«Я всё ещё травмирован: ноги сильно потрёпаны, бицепс в плачевном состоянии. Мне нужно будет ещё раз пройти МРТ. Конечно, попытаюсь провести этот бой в августе, но моя нога и вправду всё ещё очень чувствительна к прикосновениям. Надеюсь, я ничего не испортил, сказав всё это», — приводит слова Стерлинга MMA Mania со ссылкой на его выступление на своём канале в YouTube.
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
Материалы по теме
Комментарии
- 19 мая 2023
-
16:19
-
15:45
-
15:31
-
14:51
-
14:40
-
14:05
-
13:30
-
13:07
-
12:28
-
12:11
-
11:31
-
11:06
-
10:55
-
10:50
-
10:41
-
10:10
-
09:55
-
09:50
-
09:19
-
01:59
- 18 мая 2023
-
23:58
-
23:39
-
22:54
-
22:45
-
21:27
-
19:21
-
19:12
-
18:28
-
18:09
-
17:41
-
17:26
-
17:25
-
16:55
-
16:25
-
15:22
Партнерский контент