Ян никогда не вернёт пояс при Стерлинге. Американец слишком крут

В ночь с 6 на 7 мая Алджамейн Стерлинг провёл очередную защиту титула. Кстати, уже третью. И вновь американец сохранил пояс. Он одержал победу над соотечественником Генри Сехудо. Бывший двойной чемпион UFC ради этого поединка даже возобновил профессиональную карьеру. Но и он не смог прервать победную серию Алджо. На этом фоне возникает справедливый вопрос: а есть ли у Петра Яна шансы вернуть себе чемпионский пояс в легчайшем весе?

Говоря откровенно, шансы на это — минимальные. Во-первых, у россиянина затянулся спад — он одержал победу лишь в одном из пяти последних поединков. Во-вторых, придётся перебить целую россыпь мощных бойцов на пути к очередной титульной попытке. А главное, слишком уж умно и хитро действует Стерлинг.

Алджамейн вновь возьмёт паузу. Конечно, Дана Уайт выразил желание увидеть поединок чемпиона с Шоном О'Мэлли уже в августе. Но пока Стерлинг стабильно бьётся не чаще, чем раз в полгода. И так с 2019-го. После каждого из предыдущих боёв у Алджо находилась какая-то травма, которая позволяла взять «отпуск». Вряд ли нынешний раз станет исключением.

Стерлинг пока получает довольно удобных соперников. Сначала был реванш с Яном, которого американец тотально переиграл тактически. Затем битва с Ти Джеем Диллашоу, который прямо перед боем получил травму плеча и продержался чуть больше раунда. А теперь бой с ветераном, уже завершившим карьеру, но внезапно решившим вернуться. Да, после трёхлетнего простоя Сехудо был на удивление хорош. Но выше головы Генри откровенно не прыгнул. А дальше ждёт О'Мэлли, который в партере вряд ли что-то сможет противопоставить Стерлингу. Ведь даже олимпийского чемпиона по борьбе Алджо превзошёл по количеству тейкдаунов.

Алджо шикарно пользуется своей антропометрией. Яна, Диллашоу и Сехудо он мог классно атаковать с дистанции за счёт размаха рук. А с рубакой О'Мэлли в ход пойдёт постоянное «заземление», которое оставит Шона без урона. Стерлинг хорош тактически, свои бои стал превращать в шахматные партии. Он включается именно когда нужно, лишних сил не тратит совсем, классно подстраивается под соперников. И складывается ощущение, что даже если Ян вновь доберётся до титульного шанса, то вновь окажется в тупике.

Если кто-то и может попробовать остановить Стерлинга прямо сейчас, так это Умар Нурмагомедов. В последнем бою он продемонстрировал, что способен разбивать оппонентов и в стойке. А с борьбой у брата Хабиба всегда был полнейший порядок. Главное, планомерно продвигаться к титульному шансу. Умар уже на 11-м месте в рейтинге легчайшего веса. Брату Орла пора врываться в топ-10.