Дудакова: через три года стану чемпионкой UFC

Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) Виктория Дудакова, в августе получившая контракт с UFC, заявила, что планирует через три года стать чемпионкой сильнейшего бойцовского промоушена в мире.

«Моя цель в UFC – чемпионский пояс. Это моя цель с момента начала занятий единоборствами. Когда я пришла на первую тренировку, сразу сказала, что хочу быть чемпионкой UFC. Хотя на тот момент я не умела вообще ничего. Не знала даже, как бить «двойку». Но амбиции были всю жизнь. Я поставила себе цель стать чемпионкой UFC за следующие три года. Можете скринить. Через три года я буду чемпионкой UFC в весовой категории до 52 кг. Также планирую в будущем выступать в 56 кг, но пока вес мне не позволяет выступать там», – приводит слова Дудаковой издание MMA.Metaratings.ru.

Виктории Дудаковой 24 года. Россиянка дебютировала в качестве профессионала в сентябре 2020 года. На счету спортсменки в MMA шесть побед и ни одного поражения.