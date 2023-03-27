Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дудакова: через три года стану чемпионкой UFC

Дудакова: через три года стану чемпионкой UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) Виктория Дудакова, в августе получившая контракт с UFC, заявила, что планирует через три года стать чемпионкой сильнейшего бойцовского промоушена в мире.

«Моя цель в UFC – чемпионский пояс. Это моя цель с момента начала занятий единоборствами. Когда я пришла на первую тренировку, сразу сказала, что хочу быть чемпионкой UFC. Хотя на тот момент я не умела вообще ничего. Не знала даже, как бить «двойку». Но амбиции были всю жизнь. Я поставила себе цель стать чемпионкой UFC за следующие три года. Можете скринить. Через три года я буду чемпионкой UFC в весовой категории до 52 кг. Также планирую в будущем выступать в 56 кг, но пока вес мне не позволяет выступать там», – приводит слова Дудаковой издание MMA.Metaratings.ru.

Виктории Дудаковой 24 года. Россиянка дебютировала в качестве профессионала в сентябре 2020 года. На счету спортсменки в MMA шесть побед и ни одного поражения.

Материалы по теме
Разделась на весах и дралась с травмой. Русская красавица получила контракт с UFC! Видео
Разделась на весах и дралась с травмой. Русская красавица получила контракт с UFC! Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023