Владимир Минеев собирается выступить в поединке по кикбоксингу в сентябре

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев заявил, что в сентябре собирается получить увольнительную из зоны СВО и провести поединок по правилам кикбоксинга.

«Камил Гаджиев не спешит меня отпускать из спорта, предлагает выступить по кикбоксингу и сделать это в сентябре. Честно сказать, я соглашаюсь. Думаю, удастся договориться с руководством части, чтобы мне выделили месяц‑полтора на подготовку», — цитирует Минеева «Матч ТВ».

Последний поединок российский боец провёл по правилам кикбоксинга в Москве, выиграв нокаутом у Фернандо Родригеса 18 ноября 2022 года. С февраля 2023 года Минеев проходит службу в зоне СВО.

В ММА в активе Минеева 18 поединков в ММА, в которых он одержал 16 побед.