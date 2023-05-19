Владимир Минеев собирается выступить в поединке по кикбоксингу в сентябре
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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев заявил, что в сентябре собирается получить увольнительную из зоны СВО и провести поединок по правилам кикбоксинга.
«Камил Гаджиев не спешит меня отпускать из спорта, предлагает выступить по кикбоксингу и сделать это в сентябре. Честно сказать, я соглашаюсь. Думаю, удастся договориться с руководством части, чтобы мне выделили месяц‑полтора на подготовку», — цитирует Минеева «Матч ТВ».
Последний поединок российский боец провёл по правилам кикбоксинга в Москве, выиграв нокаутом у Фернандо Родригеса 18 ноября 2022 года. С февраля 2023 года Минеев проходит службу в зоне СВО.
В ММА в активе Минеева 18 поединков в ММА, в которых он одержал 16 побед.
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