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Канело готов обойти запрет WBC ради реванша с Биволом

Канело готов обойти запрет WBC ради реванша с Биволом
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Мексиканский боксёр, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес намерен провести реванш с российским непобеждённым боксёром Дмитрием Биволом, несмотря на запрет Всемирного боксёрского совета (WBC).

Ранее глава WBC Маурисио Сулейман заявил, что организация не санкционирует реванш Канело с Биволом во втором среднем весе.

«У нас есть варианты. Если WBC не даст санкцию, то выберем другую весовую категорию или промежуточный вес», — приводит ТАСС слова представителя Альвареса.

Напомним, первый поединок между Саулем Альваресом и Дмитрием Биволом прошёл в мае прошлого года. Россиянин тогда одержал победу единогласным решением судей.

Сообщалось, что Альварес рассчитывает на реванш осенью 2023 года.

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